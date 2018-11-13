В ШОС рассказали о работе стран-участниц по изъятию наркотиков

ПЕКИН, 13 ноя — РИА Новости. Правоохранительные органы стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества за 2011-2017 годы изъяли около 40% героина и марихуаны от общего объема на всей территории Евразии, заявил во вторник генсек ШОС Рашид Алимов в ходе открытие заседания рабочей группы экспертов Парижского Пакта по вопросам регионального сотрудничества.

"За 2011-2017 годы компетентными органами восьми стран-участниц ШОС было изъято свыше 180 тонн героина, более 340 тонн опиума, почти 1,5 тысячи тонн марихуаны и свыше 1,6 тысячи тонн гашиша", — сообщил Алимов.

По его словам, "это около 40% от изъятий героина и марихуаны, свыше четверти от изъятий гашиша на всей территории Евразии".

Он подчеркнул, что "эти цифры отражают реальные возможности стран ШОС эффективно противостоять наркотическому злу на всем евразийском пространстве".

"Но мы не удовлетворены, ШОС будет продолжать наращивать усилия по противодействию наркотическому злу, прежде всего укрепляя договорно-правовую базу в этой сфере", — сказал генсек организации.

"Инициатива Парижского Пакта" в Пекине является значимой платформой для презентации достижений стран ШОС в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и другими формами транснациональной организованной преступности, а также результатов их сотрудничества с другими международными акторами.