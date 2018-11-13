В Японии утвердили законопроект о праздновании наследования престола

ТОКИО, 13 ноя — РИА Новости. Правительство Японии утвердило во вторник законопроект о введении в будущем году выходного дня 1 мая по случаю дня наследования престола принцем Нарухито, сообщило информационное агентство Киодо.

Благодаря этому "золотая неделя" выходных, начинающаяся в Японии в 2019 году продлится 10 дней, начиная с 27 апреля, включая субботы и воскресенья, после того, как законопроект одобрит японский парламент.

Принц Нарухито получит трон в результате ухода на покой нынешнего императора Акихито.

Торжественная церемония восшествия на престол нового японского монарха с последующими обрядами запланирована на 22 октября, и новый законопроект также предусматривает объявление праздника и выходного дня по этому случаю.

Как отмечает агентство, после Второй мировой войны Япония трижды принимала специальные законы о выходных по случаю дат, связанных с императорами. В последний раз это произошло 9 июня 1993 года по случаю бракосочетания наследных принца и принцессы.

В августе 2016 года император Акихито в специальном обращении к народу дал понять, что в связи с преклонным возрастом ему становится все труднее выполнять свои обязанности и он хотел бы передать трон наследнику и удалиться от дел. В декабре 2017 года комиссия по делам императорской семьи приняла решение, что днем ухода на покой императора Акихито станет 30 апреля, а днем восшествия на престол и интронизации наследника — 1 мая 2019 года.

Поскольку законы Японии не предусматривали ухода в отставку императора, в виде исключения для Акихито введен в действие "особый закон", который регулирует беспрецедентную в новейшей истории Японии передачу трона наследнику при жизни императора.