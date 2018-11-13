В Казахстане сошли с рельсов вагоны грузового поезда

АЛМА-АТА, 13 ноя – РИА Новости. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в ночь на вторник в Кызылординской области Казахстана, жертв и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе национальной железнодорожной компании Казахстан темир жолы (КТЖ).

"В Кызылординской области на участке железной дороги Казалы — Сексеул произошел сход вагонов грузового поезда. Причина происшествия расследуется. Жертв и пострадавших нет", — заявили в пресс-службе.

В КТЖ отметили, что в оперативном порядке на место происшествия прибыли восстановительные поезда, приняты все необходимые оперативные меры для восстановления движения и сведения задержки поездов к минимуму.

Благодаря своевременно принятым мерам, в короткие сроки движение поездов было восстановлено.

"В связи с проведением ремонтных работ произошли задержки следующих пассажирских поездов: №378 Мангышлак — Алматы; №481 Ташкент — Самара; №618 Астана — Кызылорда. Точное время прибытия в пункт назначения данных поездов можно узнать на вокзале", — добавили в пресс-службе КТЖ.