ВВС Китая планируют расширить присутствие в космосе

ПЕКИН, 13 ноя – РИА Новости. Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) намерены расширить свое присутствие в космосе в рамках плана по созданию стратегической авиации мирового класса, следует из сообщения министерства обороны КНР.

"Первая стадия – до 2020 года создать стратегическую авиацию, приступить к строительству структуры стратегической авиации, у которой будут интегрированы возможности в воздушном и космическом пространстве, а также обладать сбалансированными возможностями как в оборонительных, так и в наступательных операциях", — говорится в сообщении.

Согласно плану, основой системы будет вооружение четвертого поколения.

На второй стадии после выполнения задач, поставленных на 2020 год, планируется строительство совершенно новой системы военно-воздушных сил, а к 2035 году – в целом создание современных стратегических ВВС.

На третьем этапе, к середине века, китайские власти планируют создать военно-воздушные силы мирового класса, которые будут поддерживать место Китая как большой державы.