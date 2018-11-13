Трамп объявил режим крупного стихийного бедствия в Калифорнии из-за пожаров

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил в штате Калифорния режим крупного стихийного бедствия, об этом он написал в Twitter.

"Я только что одобрил в ускоренном порядке запрос об объявлении крупного стихийного бедствия в штате Калифорния", — написал Трамп. Американский президент объяснил это стремлением быстрее предотвратить последствия пожаров и не допустить новых.

Он добавил, что соболезнует семьям погибших и желает быстрого восстановления пострадавшим в этих пожарах. "Я с вами!", — подчеркнул Трамп.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался в четверг и стал самым разрушительным в истории штата. По данным телеканала USA Today, пожар охватил почти 45 тысяч гектаров, к утру воскресенья пожарным удалось локализовать 25% пожара. Огонь разрушил 6,47 тысячи строений. На юге Калифорнии бушуют два пожара. Пожар Woolsey охватил территорию в 33 тысячи гектаров и был локализован на 10%. Другой пожар, Hill, распространился на 1,8 тысячи гектаров и уже локализован на 75%. В результате пожаров на юге штата в общей сложности были уничтожены 179 строений, огонь угрожает еще по меньшей мере 57 тысячам.

В общей сложности в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы более 300 тысяч человек, в основном в округе Лос-Анджелес, где эвакуация коснулась 170 тысяч человек. Ранее сообщалось о гибели 31 человека: 29 на севере Калифорнии и двоих на юге штата. Еще 228 человек пропали без вести.

До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs, тоже на севере штата, ближе к побережью. Он произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тысяч гектаров и уничтожил более 5,5 тысячи построек.