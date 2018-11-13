Шведская журналистка заявила, что мужчины в России "ослабли"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Мужчинам в России, "искалеченным" историей страны и "ослабшим", прощается многое из того, что никогда не сойдет с рук российским женщинам, такое мнение в своей статье для телевещательной организации SVT высказала шведская журналистка Элин Йонссон.
Подобное, как считает автор, наблюдается и в отношении воспитания детей: ответственность за ребенка, по мнению Йонссон, практически всегда несет женщина. При этом у мужчин есть свои увлечения, работа, а женщины в это время и работают, и воспитывают детей, пишет Йонссон.
"Забеременев, она знает, что рискует остаться без работы, потому что ее начальник — мужчина думает, что она уйдет не только в декрет, но и в отпуск по уходу за ребенком — потому что знает, что ее муж этого делать не будет", — полагает журналистка.
Журналистка, по ее словам, много общалась с людьми на тему того, почему российские мужчины полагают, что не должны нести равную с женщинами ответственность за семью. Многие собеседники винят в сложившейся ситуации "тяжелую" историю России, из-за которой "русские мужчины ослабли".
"Они гибли в ходе революции, гражданской войны, на двух мировых войнах и в ГУЛАГе. Выживших же эти события искалечили", — считает автор.
В итоге женщины в России заменяют мужчин и в работе, и в воспитании детей, заключает Йонссон.
Как полагает Крунвалль, все участницы проекта находятся в ущемленном положении, поскольку "женщина всегда не права — то есть она должна измениться".
Ведущий "Модного приговора" Александр Васильев, комментируя обвинения журналистки, заявил, что в программе речь идет не о женском унижении, а "о переодевании".