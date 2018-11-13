Иранских хакеров подозревают во взломе систем австралийской компании Austal

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Центр кибербезопасности Австралии подозревает иранских хакеров во взломе систем и краже информации австралийской судостроительной компании Austal, сообщает телеканал ABC News.

Сообщается, что в середине октября компания Austal заявила, что "неизвестный преступник" взломал компьютерные системы и получил доступ к электронным адресам и телефонам сотрудников, а также чертежам и проектам судов. Позже часть полученных данных была выставлена на продажу в dark web (теневом интернете).

По данным Австралийского центра кибербезопасности, хакерскую атаку, "скорее всего", совершила иранская преступная группировка. Ведомство уточняет, что нет информации о том, связаны ли хакеры с иранским правительством.

Как сообщает телеканал, пресс-секретарь иранского посольства в австралийской столице Канберра заявил, что Иран непричастен к атаке, и добавил, что Тегеран "глубоко уважает Австралию".