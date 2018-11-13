Французских военных заподозрили в насмешке над испугавшимся дождя Трампом

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Французские военные в Twitter, вероятно, высмеяли американского президента Дональда Трампа, который в ходе торжественных мероприятий, посвященных окончанию Первой мировой войны, отказался посетить американское мемориальное кладбище из-за дождя, об этом пишет Business Insider.
Многие пользователи увидели в сообщении насмешку над Трампом и начали оставлять множество ироничных комментариев, посвященных американскому лидеру.
Позже военные разместили другой твит, в котором поблагодарили своих подписчиков за поддержу и заявили, что "нет никакой аллюзии в этих обычных действиях военнослужащих сухопутных войск, которые проходили этим утром под дождем".
Вместо Трампа на мероприятии на американском мемориальном кладбище присутствовали глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд и глава аппарата Белого дома Джон Келли.
#MondayMotivation Il y a de la pluie, mais c'est pas grave 😅 On reste motivé 👊 pic.twitter.com/29hOJ9ITF0— Armée de Terre (@armeedeterre) 12 ноября 2018 г.