Французских военных заподозрили в насмешке над испугавшимся дождя Трампом

Президент США Дональд Трамп на мемориальной церемонии в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп на мемориальной церемонии в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Архивное фото

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Французские военные в Twitter, вероятно, высмеяли американского президента Дональда Трампа, который в ходе торжественных мероприятий, посвященных окончанию Первой мировой войны, отказался посетить американское мемориальное кладбище из-за дождя, об этом пишет Business Insider.

В официальном аккаунте французских сухопутных войск был опубликован пост с фото солдата, преодолевающего полосу препятствий под дождем, который был подписан следующим образом: "Идет дождь, но это не имеет значения. Мы остаемся мотивированными". Сообщение также сопровождалось хэштегом #MondayMotivation (Настрой на понедельник — ред.).

Многие пользователи увидели в сообщении насмешку над Трампом и начали оставлять множество ироничных комментариев, посвященных американскому лидеру.

Позже военные разместили другой твит, в котором поблагодарили своих подписчиков за поддержу и заявили, что "нет никакой аллюзии в этих обычных действиях военнослужащих сухопутных войск, которые проходили этим утром под дождем".

Столетие со дня окончания Первой мировой войны было отмечено во Франции 11 ноября. На торжественную церемонию прибыли более 70 глав государств.

Вместо Трампа на мероприятии на американском мемориальном кладбище присутствовали глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд и глава аппарата Белого дома Джон Келли.