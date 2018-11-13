Египет призвал Израиль остановить эскалацию в секторе Газа

КАИР, 13 ноя — РИА Новости. Египет контактирует с израильской и палестинской сторонами с целью остановить эскалацию в секторе Газа, "особенно в свете действий армии Израиля, которая активизировала авианалеты и артиллерийские обстрелы палестинского анклава", сообщила египетская газета "Аль-Ахрам".

"Египет уведомил израильские власти о необходимости остановить эскалацию в секторе Газе, придерживаться линии на разрядку", — указывает издание со ссылкой на источники в руководстве страны.

В то же время Египет призвал палестинское руководство в секторе Газа "сохранять сдержанность, не скатываться в вооруженное противостояние, а вернуться за стол переговоров", сказал собеседник издания.

Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные засекли около 300 пусков ракет из сектора Газа и перехватили "десятки" из них. Также сообщалось, что израильтяне с земли и воздуха атакуют десятки разнообразных целей по всему анклаву, отвечая на массированные ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков.