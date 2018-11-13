ВВС Израиля нанесли удары по пустому зданию бывшей гостиницы в Газе

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удары по пустому зданию бывшей гостиницы "аль-Амаль" в западной части Газы, сообщает агентство аль-Рай.

Сообщается, что удары привели к полному разрушению здания.

В понедельник израильская авиация разбомбила в секторе Газа здание местного телеканала "Аль-Акса", который принадлежит правящему в анклаве движению ХАМАС. Сообщалось, что израильтяне с земли и воздуха атакуют десятки разнообразных целей по всему анклаву, отвечая на массированные ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков.

Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные засекли около 300 пусков ракет из сектора Газа и перехватили "десятки" из них.