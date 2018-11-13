Не менее 34 израильтян пострадали от палестинских ракетных обстрелов

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 34 израильтянина поступили в больницы с ранениями и стрессовыми состояниями после палестинских ракетных обстрелов, сообщила служба скорой помощи.

Палестинские боевики в ответ за гибель семерых соратников во вчерашней операции израильского спецназа выпустили из сектора Газа около 300 ракет, попавших в том числе в автобус и жилые дома в городах Сдероте и Ашкелоне.

"С 16.30 по 23.30 (17.30 — 00.30 мск) наши бригады оказали помощь 34 пострадавшим в Шаар ха-Негев, Ашкелоне и Сдероте", — говорится в сводке.

Отмечается, что с ранениями и различными травмами, в том числе от осколков стекла и падений на бегу в бомбоубежища, госпитализированы 16 человек. Остальным понадобилась помощь медиков в связи с паническими атаками.

Состояние одного из пострадавших — 19-летнего военнослужащего — врачи оценивают как критическое. Он находился в автобусе, в который попала противотанковая ракета.

В секторе Газа, которую бомбит израильская авиация, погибли по меньшей мере трое палестинцев, заявил ранее официальный представитель местного министерства здравоохранения.