Чили направит самолет ВВС для эвакуации граждан из Венесуэлы

МЕХИКО, 13 ноя – РИА Новости. Глава МИД Чили Роберто Ампуэро заявил в понедельник, что власти страны направят самолет ВВС в Венесуэлу для эвакуации просивших об этом чилийцев, проживающих в этой стране.

"МИД поможет большой группе чилийцев, которые нуждаются в возвращении из Венесуэлы. В связи с большими трудностями, с которыми они сталкиваются, проживая там, они хотят вернуться в нашу страну, и мы поможем им вернуться в Чили", – говорится в коммюнике чилийского дипломатического ведомства со ссылкой на Ампуэро.

Предполагается, что чилийцы смогут вернуться на родину ближе к концу ноября. Для этих целей будет использован самолет ВВС, который из Сантьяго полетит на Гаити с группой гаитянцев. При этом чилийцы, чтобы претендовать на возвращение за счет государств, должны не иметь собственных средств для покупки билета, изъявить желание вернуться, а их родственники или друзья должны подтвердить, что помогут им на первых порах после возвращения на родину.

В 2018 году МИД Чили уже помог возвратиться на родину 75 гражданам страны, а сейчас на рассмотрении находятся еще 200 таких заявок. "Ситуация в Венесуэле, конечно, особенная. Серьезный гуманитарный кризис привел к резкому росту числа запросов от чилийцев, которые хотят вернуться. Мы рассчитываем, что первый рейс с чилийцами должен будет забрать около половины этой группы", – приводит МИД заявление министра.

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Германии в 1923 году или Зимбабве в конце 2000-х годов. С 25 по 30 октября курс доллара на "черном" рынке Венесуэлы вырос почти на 20% — с 201 до 240 суверенных боливаров, а в понедельник он составил 255,24 боливара.