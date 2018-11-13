Аббас призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию в секторе Газа

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Лидер Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас призвал мировое сообщество вмешаться в ситуацию в секторе Газа и остановить израильскую агрессию, передает палестинское агентство ВАФА.

Как сообщает агентство, Аббас "осудил израильскую эскалацию, призвав международное сообщество немедленно вмешаться и остановить ее, не допустить сползания региона к еще большим разрушениям и нестабильности".

Ранее глава Палестины Махмуд Аббас в разговоре с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси поддержал идею введения перемирия в секторе Газа, где происходят выступления на границе с Израилем.

Палестинские движения сектора Газа в ноябре заявили о приостановлении запусков воздушных шаров с зажигательными устройствами и ограничении масштабов акций на границе с Израилем для поддержки миротворческих усилий Египта. Действуя методами челночной дипломатии, египтяне стараются оперативно купировать спорадические эскалации конфликта, не давая им перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт, и пытаются согласовать проект долгосрочного урегулирования в секторе Газа. Сделка, в работе над которой участвует ООН, предполагает прекращение агрессивных действий с палестинской стороны в обмен на ослабление блокады анклава.