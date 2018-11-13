В Австрии рассказали, когда появятся данные в деле о "шпионаже" в пользу РФ

ВЕНА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что больше информации в деле о предполагаемой разведдеятельности в пользу РФ может появиться через несколько недель.

Он отметил, что сейчас идет расследование, какого рода информация была передана, насколько все критично. "Возможно, через несколько недель мы это узнаем", — сказал австрийский президент в интервью телерадиокорпорации ORF.

Ван дер Беллен также заявил, что удивлен тем, насколько публично австрийское правительство сообщило о подозрении в шпионаже в пользу РФ.

В пятницу австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении с 1990-х по текущий год разведывательной деятельности в пользу России. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ. Посол Австрии был вызван в пятницу в МИД РФ в связи с этой ситуацией.