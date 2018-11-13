США пообещали больше санкций против России из-за выборов в Донбассе

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. США вслед за европейцами осудили выборы в Донбассе 11 ноября и пообещали России санкции до тех пор, пока Крым и контроль над восточными территориями Украины не будут возвращены Киеву, соответствующее заявление сделал в понедельник госдеп.
"Соединенные Штаты присоединяются к Европе и другим партнёрам в осуждении фиктивных "выборов", прошедших 11 ноября, на контролируемой Россией Восточной Украине", — говорится в сообщении госдепартамента США.
Там же уточняется, что эти выборы противоречат минским соглашениям, а США продолжат вводить санкции против Москвы до тех пор, пока она не выполнит пункты этих соглашений.
Признание граждан
Главный итог прошедших в самопровозглашенных ДНР и ЛНР выборов — то, что результаты голосования признали граждане самих республик, сказал РИА Новости в понедельник сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявление Госдепа.
"То, что Запад не признает прошедшие на Донбассе выборы, не стало для нас неожиданностью. Самое главное, что в РФ с уважением относятся к выборам на Донбассе, а сами граждане Донецкой и Луганской народных республик признают результаты голосования и избранную в ходе выборов власть", — сказал Цеков.
Удивительное отношение
Отказ от поддержки выборов и становления демократической государственности в самопровозглашенных ДНР и ЛНР со стороны США как демократической страны удивителен, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
"То, что нам грозят очередными санкциями, это в принципе довольно давно идет. И на их месте я бы задумался, насколько это эффективно. Но, конечно, мы бы хотели нормальные добрососедские отношения с Америкой и Европой. Мы в этом крайне заинтересованы", — добавил парламентарий.
Евросоюз пока не определился с санкциями
Евросоюз подтверждает, что не признает выборы в Луганске и Донецке, но на данном этапе сказать о возможных мерах реагирования нечего, этот вопрос находится в компетенции Совета ЕС, заявила в понедельник журналистам представитель дипслужбы ЕС.
"Мы ясно уже заявляли, что считаем так называемые выборы нелегитимными, не признаем их, осуждаем, полагаем, что они противоречат международному праву и подрывают обязательства по минским соглашениям", — сказала представитель дипслужбы Майя Косьянчич.
"Если речь о каких-либо решениях, вы, я так понимаю, имеете в виду ограничительные меры, то любые подобные вопросы находятся в компетенции Совета ЕС, решения которого должны быть единогласными. На данный момент добавить к этому нечего", — заявила она.
Выборы в ДНР и ЛНР
Выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках прошли в минувшее воскресенье, 13 ноября.
По данным ЦИК республик, победы одерживают, соответственно, врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение "Донецкая республика", а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение "Мир Луганщине".
Позиция Киева и Москвы
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что выборы в Донбассе подрывают государственный суверенитет Украины, голосование является фактически "выходом из минского процесса".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле с пониманием относятся к выборам в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, эти регионы отторгнуты и брошены Украиной.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва расценивает выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей как шаг, направленный на продолжение диалога между сторонами конфликта на Украине по выполнению Минских соглашений.
"Надеюсь, что европейские страны понимают, кого они поддерживают. Поощрение "партии войны" в Киеве приводит к тому, что украинская армия постоянно нарушает режим тишины и препятствует разведению сил, а руководство Украины уклоняется от прямого диалога с ополченцами и продолжает бесчеловечную экономическую и транспортную блокады Донбасса", — добавил постпред.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
В апреле того же года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после событий февраля. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.