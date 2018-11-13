Президент Австрии: все спецслужбы получают информацию по-разному

ВЕНА, 13 ноя – РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен, комментируя дело о якобы разведдеятельности в пользу РФ, заявил, что шпионаж неприемлем, но все спецслужбы пытаются получить информацию разными способами.

"Шпионаж неприемлем, с одной стороны. С другой стороны, все мы знаем, что все спецслужбы в этом мире пытаются по-своему и не всегда законно получить информацию", — сказал Ван дер Беллен в интервью австрийской телерадиокорпорации ORF.

В пятницу австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении с 1990-х по текущий год разведывательной деятельности в пользу России. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ. Посол Австрии был вызван в пятницу в МИД РФ в связи с этой ситуацией.