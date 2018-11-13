Президент Австрии не обсуждал с Лавровым дело о "шпионаже" в пользу России

ВЕНА, 13 ноя – РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что на форуме мира в Париже не обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым дело о предполагаемом шпионаже в пользу РФ.

"Министр Лавров тоже был в Париже… Мы коротко поприветствовали друг друга. Ни он, ни я не затрагивали это (дело о предполагаемом шпионаже — ред.)", — сказал Ван дер Беллен в интервью австрийской телерадиокорпорации ORF.

В пятницу австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении с 1990-х по текущий год разведывательной деятельности в пользу России. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ. Посол Австрии был вызван в пятницу в МИД РФ в связи с этой ситуацией.