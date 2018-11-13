США и Украина договорились противодействовать "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились совместно противодействовать реализации проекта "Северный поток — 2". Соответствующую информацию распространила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства по итогам министерской встречи в Киеве.

Стороны пришли к мнению, что "Северный поток — 2" подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность.

Кроме того, Перри провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

"Отмечена необходимость дальнейшего противодействия проекту "Северный поток — 2", а также диверсификации источников энергоносителей — в частности, путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США", — говорится в сообщении на сайте президента.

"Наша позиция не изменилась"

Президент США сохраняет опции санкций в отношении "Северного потока — 2", заявил Перри после встречи с министром энергетики Польши Кшиштофом Тхужевским в минувший четверг в Варшаве.

"Наша позиция не изменилось. США не поддерживают проект "Северный поток — 2". Санкции вводит президент. Эта опция сохраняется, но ясно, что США очень опасаются отсутствия диверсификации в Европе. Поэтому мы так поддерживаем польские усилия по диверсификации", — добавил он.

По словам американского министра, "Северный поток — 2" "еще сильнее увеличил бы зависимость многих стран Европы от "Газпрома". В этой связи он предлагает развивать диверсификацию за счет американского сжиженного газа.

Украинское предостережение

Украина предостерегает Европу от участия в проекте строительства газопровода "Северный поток — 2", заявил на прошлой неделе председатель Верховной рады Андрей Парубий на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного продвижения вперед".

"Потому что мы, как никто, знаем, как Россия может использовать энергетический кнут для коррумпирования и влияния на политическую верхушку", — добавил он.

Кроме того, Парубий предложил пригласить США к использованию газотранспортной системы (ГТС) Украины для ее защиты от России.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Топливную магистраль планируется построить рядом с "Северным потоком".

Против реализации проекта выступает несколько стран, в частности Украина. В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. США также против строительства газопровода, поскольку вынашивают планы по экспорту в Евросоюз СПГ. Помимо этого, лидеры Латвии, Литвы и Польши считают проект политически мотивированным.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.