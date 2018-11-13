США и Украина договорились противодействовать "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились совместно противодействовать реализации проекта "Северный поток — 2". Соответствующую информацию распространила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства по итогам министерской встречи в Киеве.
Стороны пришли к мнению, что "Северный поток — 2" подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность.
Кроме того, Перри провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко.
"Отмечена необходимость дальнейшего противодействия проекту "Северный поток — 2", а также диверсификации источников энергоносителей — в частности, путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США", — говорится в сообщении на сайте президента.
"Наша позиция не изменилась"
"Наша позиция не изменилось. США не поддерживают проект "Северный поток — 2". Санкции вводит президент. Эта опция сохраняется, но ясно, что США очень опасаются отсутствия диверсификации в Европе. Поэтому мы так поддерживаем польские усилия по диверсификации", — добавил он.
По словам американского министра, "Северный поток — 2" "еще сильнее увеличил бы зависимость многих стран Европы от "Газпрома". В этой связи он предлагает развивать диверсификацию за счет американского сжиженного газа.
Украинское предостережение
"Потому что мы, как никто, знаем, как Россия может использовать энергетический кнут для коррумпирования и влияния на политическую верхушку", — добавил он.
Кроме того, Парубий предложил пригласить США к использованию газотранспортной системы (ГТС) Украины для ее защиты от России.
"Северный поток — 2"
Против реализации проекта выступает несколько стран, в частности Украина. В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. США также против строительства газопровода, поскольку вынашивают планы по экспорту в Евросоюз СПГ. Помимо этого, лидеры Латвии, Литвы и Польши считают проект политически мотивированным.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.