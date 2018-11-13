Мэй: переговоры по Brexit завершаются, но "сделки любой ценой" не будет

ЛОНДОН, 13 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в понедельник вечером с традиционной речью на банкете лорда-мэра Сити, подтвердила, что переговоры по Brexit находятся "на завершающей стадии", но подчеркнула, что на "сделку любой ценой" не согласится.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры на данный момент зашли в тупик. Вопрос об ирландской границе остается одной из ключевых проблем Brexit: сторонам предстоит решить, как не нарушить условия Белфастского соглашения, не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit и при этом не нарушить целостность Соединенного Королевства.

"Наши переговоры находятся на завершающей стадии. Обе стороны хотят соглашения, но то, о чем мы договариваемся, невероятно сложно, и я не пытаюсь спрятаться от этого", — заверила Мэй.

Она подчеркнула, что, учитывая то, какие последствия будут иметь договоренности, ради национальных интересов "нужно делать правильный выбор, а не легкий".

"Соглашения любой ценой не будет", — подчеркнула премьер, отметив, что должна убедиться в том, что Великобритания вернет контроль за своими законами и границами, защитит рабочие места и неделимость Соединенного Королевства.

Она подчеркнула, что несмотря на Brexit, отношения с ЕС останутся тесными и добрососедскими, хотя Великобритании, с ее точки зрения, необходимо "расширять горизонты и по отношению к остальному миру".