ВЕНА, 13 ноя – РИА Новости. Дело о предполагаемом шпионаже в Австрии в пользу России не омрачит отношения с Москвой всерьез и надолго, об этом заявил в интервью телерадиокорпорации ORF президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

Глава государства отметил, что шпионаж неприемлем, но все спецслужбы пытаются добыть информацию разными способами, пусть и "не всегда законно".

Ван дер Беллен также сообщил, что новые подробности по делу о шпионаже могут появиться через несколько недель. Он отметил, что сейчас идет расследование, какого рода информация была передана, насколько все критично. "Возможно, через несколько недель мы это узнаем", — сказал президент.

При этом Ван дер Беллен выразил удивление тем, что австрийское правительство публично заявило об этом деле.

Шпионский скандал

В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник национальных вооруженных сил подозревается в ведении с 1990-х годов разведывательной деятельности в пользу России. Он потребовал от России "транспарентной информации" и заявил, что Вена намерена обсудить ситуацию с европейскими партнерами. Глава австрийского МИД Карин Кнайсль, в свою очередь, отменила визит в Россию.

Министр обороны страны Марио Кунасек рассказал, что австрийская сторона получила информацию от "дружественной службы" несколько недель назад. Как отметили СМИ, речь идет о немецкой спецслужбе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "неприемлемой" "практику выдвижения публичных бездоказательных обвинений". Он также заявил, что взаимные претензии необходимо обсуждать через налаженные каналы диалога и на основе фактов.

Кроме того, МИД накануне передал австрийскому послу Йоханнесу Айгнеру ноту протеста. В ведомстве назвали шпионский скандал вбросом информации в СМИ. Российские дипломаты также посетовали, что последние события уже отразились на взаимодействии Москвы и Вены.