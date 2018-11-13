Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (501)

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Израильские военные назвали палестинскую телекомпанию "Аль-Акса", здание которой они разбомбили в секторе Газа, "террористической целью стратегического значения".

Офис "Аль-Аксы", которая принадлежит правящему исламистскому движению ХАМАС, стал одним из десятков объектов, которые атаковали израильтяне в ответ на три сотни ракет, выпущенных боевиками.

"Армия обороны Израиля нанесла удар по террористической цели стратегического значения, атаковав с помощью авиации здание телевещательной станции "Аль-Акса" в центре города Газы", — говорится в пресс-релизе.

"Телевещательная станция принадлежит и контролируется ХАМАС. Она используется для оперативного оповещения боевиков, передачи приказов и призывов к проведению террористический акций против Израиля, инструкций как осуществлять подобную деятельность", — утверждает армия.

О наличии пострадавших при налете не сообщается. По данным местных СМИ, израильские войска заранее оповестили сотрудников об ударе, и те успели покинуть здание.

Официальный представитель ХАМАС Фаузи Бархум назвал бомбардировку телестанции "проявлением криминального менталитета сионистского врага" и покушением на свободу слова в секторе Газа.