Палестинские боевики выпустили около 300 ракет по Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Израильские военные засекли около 300 пусков ракет из сектора Газа, перехватив "десятки" из них, сообщила армейская пресс-служба.

Сирены воздушной тревоги продолжают звучать по всему югу страны, предупреждая жителей о продолжении палестинских обстрелов.

"На данный момент около 300 пусков зафиксированы из сектора Газа по Израилю. Десятки были перехвачены системой ПВО "Железный купол", — говорится в сводке. Большинство снарядов разорвались на приграничных пустырях, однако, по данным местных экстренных служб, несколько ракет попали в дома в Сдероте, Ашкелоне и Нетивоте. С израильской стороны пострадали по меньшей мере 16 человек, сообщила служба скорой помощи.

В ответ на обстрелы израильские военные атаковали с земли и воздуха свыше 70 объектов боевиков в секторе Газа, где, по данным местных медиков, погибли три человека. Целью одного из авиаударов стала телестанция "Аль-Акса", которая принадлежит правящему в анклаве движению ХАМАС.