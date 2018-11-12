Израильские ВВС разбомбили здание главного телеканала сектора Газа

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (498)

ГАЗА, 12 ноя — РИА Новости. Израильская авиация разбомбила в секторе Газа здание местного телеканала "Аль-Акса", который принадлежит правящему в анклаве движению ХАМАС, сообщил официальный представитель исламистов Фаузи Бархум.

Израильтяне с земли и воздуха атакуют десятки разнообразных целей по всему анклаву, отвечая на массированные ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков.

"Восемь ракет были выпущены по зданию телевидения "Аль-Акса" и привели к его разрушению", — сказано в заявлении Бархума, который назвал израильский удар атакой на свободу слова в секторе Газа.

О наличии пострадавших при налете не сообщается. По данным местных СМИ, израильские войска заранее оповестили сотрудников об ударе, и те успели покинуть здание.