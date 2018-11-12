Хафтар прибыл на конференцию по Ливии в Палермо

ПАЛЕРМО (Италия), 12 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар прибыл на конференцию по урегулированию в Ливии, которая открылась в понедельник вечером в итальянском Палермо, передает корреспондент РИА Новости.

Высокопоставленный военный, прибывший на встречу в числе последних, обменялся рукопожатиями и несколько минут поговорил с встретившим его премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Участие в конференции Хафтара, одного из лидеров противоборствующих сторон в Ливии, не подтверждалось до последнего момента.

В конце октября итальянский правительственный дворец Киджи после визита Хафтара в Рим и его встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте объявил, что маршал согласился на участие в конференции. Однако уже на минувшей неделе источники в Ливийской национальной армии сообщили, что Хафтар в Палермо ехать передумал.

По версии итальянских СМИ, отказ Хафтара связан с присутствием на конференции "представителей Катара и группы, связанной с "Аль-Каидой"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России