Россия готова принять конференцию по Ливии, заявили в МИД

ПАЛЕРМО, 12 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Россия готова принять конференцию по урегулированию в Ливии, если стороны мирного процесса будет заинтересованы в достижении реальных договоренностей, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

"Мы всегда готовы, пожалуйста, их принять. Во-первых, они практически все были в Москве поодиночке. Если они будут готовы и заинтересованы приехать в Москву все вместе в какое-то определенное время, я думаю, мы будем рады их принять. Никаких проблем нет, главное, чтобы они сами созрели до того, чтобы эти встречи были максимально эффективными не только с точки зрения объявленных результатов, но и с точки реализации тех положений, которые такие документы бы содержали. Главное, чтобы не на словах, а на деле были реализованы договоренности, которые бы позволили восстановить единство страны, обеспечить территориальную целостность и суверенитет ливийского государства", — заявил он на полях конференции по Ливии в итальянском Палермо.

Говоря о переговорах, проведённых в рамках встречи, Богданов подчеркнул, что "встречался со всеми ливийскими участниками, которые приехали".

"Это правительство национального согласия, вице-премьер Ахмед Майтиг, министр иностранных дел Мохаммед Сиалла. Только что я встречался с председателем палаты депутатов (парламента) Ливии Агилой Салехом. Вчера я встречался с Халедом Мишри, это председатель Высшего государственного совета. И встречался вчера поздно вечером c Гессен Саламе, спецпредставителем генсека ООН по Ливии. Это были интересные и полезные беседы. Мы обсуждали повестку дня этой конференции, возможные итоговые документы, которых пока ещё никто не видел. Готовят их, видимо, итальянские организаторы", — заявил замглавы МИД РФ.

По его словам, ливийских сторон, участвующих в урегулировании в стране, четыре: "грубо говоря, это (глава ПНС Файез) Серрадж, Салех и (председатель Высшего государственного совета Ливии Халед) Мишри… Это группа (командующего ливийской армии Халифы Хафтара — ред). Из его команды уже кое-кто приехал и ожидается прибытие самого командующего" — сказал дипломат.