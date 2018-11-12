Выборы в ДНР и ЛНР не противоречат Минским соглашениям, заявил Лукашевич

ВЕНА, 12 ноя – РИА Новости. Выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не противоречат Минским соглашениям, заявил в понедельник постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на специальном заседании постсовета организации по теме прошедших выборов.

Специальное заседание постоянного совета ОБСЕ было созвано в понедельник по требованию делегации Украины. Обычно постоянный совет заседает по четвергам.

"В пункте 12 Комплекса мер (Минска-2) идет речь о "местных выборах", 11 ноября же выбирали представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые по замыслу этого документа должны вести диалог с Киевом, в том числе по местным выборам. Прочтите внимательно пункт 12", — сказал Лукашевич. По его словам, состоявшиеся выборы не имеют никакого отношения к выполнению Минских договоренностей.

"Повторю еще раз. Выборы 11 ноября были обусловлены необходимостью заполнить "вакуум" власти и обеспечить непрерывность работы властных структур после убийства (главы ДНР Александра) Захарченко. В этих условиях и при опасности возобновления силового сценария Донбассу ничего не остается, как самоорганизоваться в целях обеспечения собственного существования, жизни и обязательств перед людьми, которых бросила их страна", — добавил Лукашевич.

"Избранные представители получат мандат для решения практических задач по поддержанию нормальной жизни в регионах, обеспечению функционирования местных органов, выполнению социальных функций, от которых Киев отказывается", — сказал российский представитель.

По данным ЦИК самопровозглашенных республик, победы на выборах в ДНР и ЛНР одерживают, соответственно, врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение "Донецкая республика", а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение "Мир Луганщине". Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с Минскими договоренностями.