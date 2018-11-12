ВЕНА, 12 ноя — РИА Новости. Суд в Зальцбурге во вторник примет решение о том, заключать ли под стражу отставного австрийского полковника, подозреваемого в Австрии в разведдеятельности в пользу России, сообщил РИА Новости представитель суда.

По его данным, закрытое заседание пройдет до полудня. Прокуратора Зальцбурга настаивает на заключении военного под стражу, поскольку исходит из "срочного подозрения в направлении преступления тайной спецслужбы в ущерб Австрии, также в направлении разглашения государственных тайн и умышленного разглашения военной тайны", сообщили в прокуратуре в понедельник.

В пятницу австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении с 1990-х по текущий год разведывательной деятельности в пользу России. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ. Посол Австрии был вызван в пятницу в МИД РФ в связи с этой ситуацией.