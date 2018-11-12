Франция и Facebook подготовят план по борьбе с контентом, несущим ненависть

ПАРИЖ, 12 ноя – РИА Новости, Людмила Орищенко. Французские специалисты совместно с экспертами Facebook в следующем году займутся разработкой предложений для борьбы с контентом, выражающим ненависть и оскорбления, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Франция с Facebook запускает абсолютно новую экспериментальную площадку в первом семестре 2019 года. Facebook примет в скором времени делегацию французских регуляторов, которые должны будут вместе с экспертами этой платформы разработать совместные четкие и конкретные предложения по борьбе с контентом, несущим ненависть или оскорбления", — сказал Макрон, выступая в ЮНЕСКО на Форуме по вопросам управления интернетом.

Он также предложил, чтобы Форум по вопросам управления интернетом, который существует уже 12 лет, отныне был не только площадкой дискуссии, но и вырабатывал конкретные предложения.

Макрон заявил, что поддержал бы идею о том, чтобы Форум подчинялся напрямую генеральному секретарю ООН.

Говоря об анонимном контенте в сети, президент Франции подчеркнул: "Анонимность в интернете должна и впредь допускать свободу, которая порою задушена, но это не должно позволять преступникам или террористам избегать уголовного преследования. Поэтому необходимо найти путь эффективного юридического сотрудничества, чтобы устранять эту анонимность и разыскивать электронные доказательства, когда они существуют".

По мнению Макрона, также необходимо срочно найти эффективный способ борьбы с запрещенным контентом, в частности, с контентом, выражающим ненависть.