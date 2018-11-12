Израиль атаковал более 70 целей в Газе в ответ на палестинские обстрелы

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Израильские войска с земли и воздуха атаковали свыше 70 объектов палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с палестинской стороны, сообщила армейская пресс-служба.

С начала обмена ударами в анклаве погибли трое палестинцев. В Израиле, где ракеты попали в автобус и жилые дома, пострадал по меньшей мере 16 человек.

"За последние часы израильские самолеты, вертолеты, иные летательные аппараты и танки атаковали на свыше 70 военных объектов ХАМАС и палестинского "Исламского джихада" по всему сектору Газа", — говорится в сообщении.

В числе целей военные называют восемь военных баз, три "наступательных" подземных туннеля, оружейную мастерскую, позицию для запуска ракет и наблюдательный пункт. Ранее сообщалось об ударе по группе боевиков-ракетчиков.

По подсчетам израильской армии, палестинцы выпустили около 200 ракет и мин, из которых примерно 60 были перехвачены установками ПРО "Железный купол". На юге Израиля продолжают звучать сирены воздушной тревоги, оповещая местных жителей о новых обстрелах.