Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (496)

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами после произошедшей накануне перестрелки во время военной операции на территории анклава.

Из-за обострения на южных границах премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сократил визит во Францию, где проходили торжества по случаю столетия окончания Первой мировой войны, и вернулся на родину.

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.

Причина обострения конфликта

Накануне израильские военные проводили операцию в секторе Газа, в ходе которой произошла перестрелка с палестинскими боевиками.

В результате инцидента погиб израильский офицер и шесть палестинцев. По данным местных СМИ, среди них есть высокопоставленные боевики правящего в анклаве движения ХАМАС.

Палестинцы говорят, что израильская диверсионная группа, проникшая на территорию сектора Газа, ликвидировала полевого командира в окрестностях города Хан-Юниса, но была обнаружена и вступила в бой, в ходе которого были убиты еще несколько палестинцев.

В заявлении вооруженного крыла ХАМАС бригады "Кассам", имеющемся в распоряжении РИА Новости, сообщается о гибели командира Нура Бараку.

Палестинское агентство САФА сообщило, что военизированное крыло "Исламского джихада" бригада "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") объявила общую мобилизацию.

Вскоре после этого на юге Израиля несколько раз сработали сирены воздушной тревоги, предупреждая местных жителей о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа.

© AFP 2018 / Said Khatib Пуск ракет из сектора Газа в сторону Израиля. 12 ноября 2018 © AFP 2018 / Said Khatib Пуск ракет из сектора Газа в сторону Израиля. 12 ноября 2018

Обстрел из сектора Газа

Израильские военные засекли с вечера воскресенья пуски 200 ракет по своей территории. Система ПВО "Железный купол" перехватила около 60 из них.

Опасаясь новых нападений со стороны боевиков, израильские военные предприняли ряд мер предосторожности, включая приостановку железнодорожного сообщения на ветке между Ашкелоном и Сдеротом, где пассажирские поезда курсируют вдоль границы сектора Газа.

Вечером в понедельник под обстрел из анклава попал израильский автобус, строения в городах Сдероте, Ашкелоне и Нетивоте. Один человек тяжело пострадал от осколков палестинской мины.

Ответ на палестинский обстрел

После этого израильская авиация нанесла удары по сектору Газа в ответ на массированный ракетный обстрел со стороны палестинских боевиков.

Военные говорят, что удары с воздуха наносятся по "террористическим целям" на всей территории сектора Газа.

По сообщению армейской пресс-службы, израильские военные с земли и воздуха атаковали свыше 70 объектов, среди которых называются военные цели ХАМАС и "Исламского джихада".

По данным палестинских медиков, погибли три человека.