Сенатор от Крыма назвал главный итог выборов в Донбассе

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Главный итог прошедших в самопровозглашенных ДНР и ЛНР выборов — то, что результаты голосования признали граждане самих республик, заявил РИА Новости в понедельник сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Госдеп США заявил, что Америка, вслед за ЕС, осуждает выборы в Донбассе и пообещал России санкции до тех пор, пока Крым и контроль за восточными территория Украины не будут возвращены Киеву, а Москва не выполнит все пункты минских соглашений.
"То, что Запад не признает прошедшие на Донбассе выборы, не стало для нас неожиданностью. Самое главное, что в РФ с уважением относятся к выборам на Донбассе, а сами граждане Донецкой и Луганской народных республик признают результаты голосования и избранную в ходе выборов власть", — сказал Цеков.
Сенатор полагает, что Россия будет зеркально отвечать на вводимые США ограничения, но лично он "не стал бы обращать на эти санкции никакого внимания".
"США не могут объективно оценить существующие международные реалии. Все эти санкции не будут прекращаться, поскольку предыдущие ограничения не имеют результата", — подчеркнул он.
В Кремле с пониманием отнеслись к выборам в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, эти регионы отторгнуты и брошены Украиной, заявил журналистам ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.