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Сенатор от Крыма назвал главный итог выборов в Донбассе

Сюжет:
Выборы в ДНР и ЛНР (113)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкНа одном из избирательных участков в Луганске в день выборов главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики (ЛНР). Архивное фотоНа одном из избирательных участков в Луганске в день выборов главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики (ЛНР). Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Главный итог прошедших в самопровозглашенных ДНР и ЛНР выборов — то, что результаты голосования признали граждане самих республик, заявил РИА Новости в понедельник сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Выборы в Донецкой народной республике. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В ДНР прокомментировали отказ Европы признавать итоги выборов в республике
По данным ЦИК республик, победы на выборах одерживают, соответственно, врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение "Донецкая республика", а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение "Мир Луганщине". Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

Госдеп США заявил, что Америка, вслед за ЕС, осуждает выборы в Донбассе и пообещал России санкции до тех пор, пока Крым и контроль за восточными территория Украины не будут возвращены Киеву, а Москва не выполнит все пункты минских соглашений.

Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В Кремле прокомментировали выборы в ДНР и ЛНР
Цеков лично присутствовал в Донецке и ряде населенных пунктов ДНР в день голосования, следил за избирательным процессом.

"То, что Запад не признает прошедшие на Донбассе выборы, не стало для нас неожиданностью. Самое главное, что в РФ с уважением относятся к выборам на Донбассе, а сами граждане Донецкой и Луганской народных республик признают результаты голосования и избранную в ходе выборов власть", — сказал Цеков.

Сенатор полагает, что Россия будет зеркально отвечать на вводимые США ограничения, но лично он "не стал бы обращать на эти санкции никакого внимания".

"США не могут объективно оценить существующие международные реалии. Все эти санкции не будут прекращаться, поскольку предыдущие ограничения не имеют результата", — подчеркнул он.

Киев. Архивное фото
CC0 / Artem_Apukhtin /
В ЛНР рассказали о влиянии на Киев выборов в республиках Донбасса
Цеков также выразил недоумение в связи с очередными претензиями к России по выполнению минских соглашений. "Россия не может выполнять минские соглашения, поскольку не является участником договора. Мы являемся гарантом их выполнения наряду со всеми странами нормандской четверки", — сказал политик.

В Кремле с пониманием отнеслись к выборам в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, эти регионы отторгнуты и брошены Украиной, заявил журналистам ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Выборы в Донбассе подрывают суверенитет Украины, считают Меркель и Макрон
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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