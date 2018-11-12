Израильские военные засекли пуски 200 ракет и мин из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Израильские военные засекли около 200 пусков ракет и мин из сектора Газа, перехватив около 60 из них, сообщила армейская пресс-служба.

Сирены воздушной тревоги продолжают звучать по всему югу страны, предупреждая жителей о продолжении палестинских обстрелов.

"На данный момент около 200 пусков зафиксированы из сектора Газа по Израилю. Примерно 60 были перехвачены системой ПВО "Железный купол"", — говорится в сводке. Большинство снарядов падает на приграничных пустырях, однако, по данным местных экстренных служб, несколько ракет попали в дома в Сдероте, Ашкелоне и Нетивоте. С израильской стороны есть семеро раненых.

В ответ на обстрелы израильские военные атаковали с земли и воздуха свыше 20 объектов боевиков в секторе Газа, где, по данным местных медиков, погибли три человека.