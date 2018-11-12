Посадку самолета вслепую сняли на видео из кабины пилота

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Посадку самолета в условиях нулевой видимости в аэропорту Минска сняли на видео из кабины пилота. Ролик опубликован на YouTube.

На кадрах видно, как воздушное судно пролетает сквозь плотный слой облаков. После снижения лайнер оказался в густом тумане на высоте менее 500 метров над землей, а взлетно-посадочная полоса стала просматриваться примерно за 20 секунд до приземления.

"При такой погоде можно и садиться", — написал пилот самолета в Instagram.

В конце прошлой недели в окрестностях белорусской столицы наблюдался густой туман. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта Минск, из-за погодных условий был изменен график приема самолетов.