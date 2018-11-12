В Лондоне прокомментировали слухи о готовности к сделке по Brexit

ЛОНДОН, 12 ноя — РИА Новости, Мария Табак. Представитель канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в беседе с РИА Новости попросила с осторожностью воспринимать слухи, касающиеся сделки по Brexit.

В частности, по словам собеседницы агентства, это относится к публикации Financial Times о том, что главный переговорщик по Brexit от ЕС Мишель Барнье якобы сообщил европейским министрам, что соглашение по выходу Великобритании из ЕС почти готово.

"Мы уже раньше рекомендовали относиться с осторожностью к таким вещам. Это относится и к данному случаю. Нужно отнестись к этому с большой толикой сомнения. Переговоры продолжаются", — сказала собеседница агентства.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры на данный момент зашли в тупик. Вопрос об ирландской границе остается одной из ключевых проблем Brexit: сторонам предстоит решить, как не нарушить условия Белфастского соглашения и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit и при этом не нарушить целостность Соединенного Королевства.