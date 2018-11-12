Семеро израильтян получили ранения, попав под обстрел из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Семеро израильтян поступили в больницы с ранениями, полученными во время палестинских ракетных обстрелов, сообщила местная служба скорой помощи.

Боевики, мстящие за гибель семерых соратников в ночной операции израильского спецназа, выпустили уже десятки ракет из сектора Газа. Снаряды, в частности, попали в автобус, строения в городах Сдероте, Ашкелоне и Нетивоте.

"Медицинские бригады оказали помощь под огнем и эвакуировали в больницы семь человек с физическими травмами", — сказано в сводке. Один из пострадавших — 19-летний юноша — находится в критическом состоянии, шестеро получили легкие осколочные ранения. Еще трое израильтян госпитализированы с симптомами сильного психологического стресса, сообщили медики.

В секторе Газа, которую бомбит израильская авиация, погибли по меньшей мере двое палестинцев, сказал ранее официальный представитель местного министерства здравоохранения.