В Госдуме прокомментировали отказ США от поддержки выборов в ДНР и ЛНР

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Отказ от поддержки выборов и становления демократической государственности в самопровозглашенных ДНР и ЛНР со стороны США как демократической страны удивителен, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Ранее сообщалось, что США вслед за европейцами осудили выборы в Донбассе 11 ноября и пообещали России санкции до тех пор, пока Крым и контроль над восточными территориями Украины не будут возвращены Киеву. Соответствующее заявление госдеп США сделал в понедельник.

"Для нас это весьма удивительно, что Америка как демократическая страна не поддерживает процесс народного самоуправления и становления демократической государственности в этих республиках, которые по сути оказались брошены киевскими властями", — сказал Морозов РИА Новости.

"То, что нам грозят очередными санкциями, это в принципе довольно давно идет. И на их месте я бы задумался, насколько это эффективно. Но, конечно, мы бы хотели нормальные добрососедские отношения с Америкой и Европой. Мы в этом крайне заинтересованы", — добавил парламентарий.

При этом он отметил, что именно Киев сейчас не оказывает ни гуманитарной, ни социальной помощи своим гражданам на территории республик и игнорирует таким образом исполнение минских договоренностей, самоустранившись от этих территорий. Россия же в свою очередь лишь оказывает гуманитарную помощь гражданам соседней страны, оказавшимся в трудном положении.

"Совершенно неадекватные претензии к нам. Мы осуществляем только гуманитарную помощь, чтобы люди просто банально не умирали с голоду. Минимально снабжаем медикаментами, может, какую-то методическую помощь оказываем в организации выборов. Я не вижу в этом никакую проблему. Чисто по-человечески мы не можем оставить без внимания наших братьев, которые оказались в такой тяжелой ситуации", — пояснил депутат.

В Кремле с пониманием отнеслись к выборам в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, эти регионы отторгнуты и брошены Украиной, заявил журналистам ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По данным ЦИК республик, победы одерживают, соответственно, врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение "Донецкая республика", а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение "Мир Луганщине". Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.