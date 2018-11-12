Эксперт рассказал о беспрецедентном давлении США на Индонезию

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. США оказывают беспрецедентное давление на Индонезию в сфере вооружения, считает заведующий сектором социально-экономических проблем НИ ИМЭМО РАН им Е.М. Примакова Александр Рогожин.

"На мой взгляд, самым сильным в регионе компонентом нашего экспорта является вооружение. Но боюсь, что и здесь нужно проявить определенную сдержанность и не возлагать слишком большие надежды. У нас здесь огромное количество конкурентов, начиная от США и кончая Израилем. Бороться на этом рынке трудно", — сказал эксперт в ходе круглого стола на тему "Интересы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе" в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что санкции, которые США применяют, угрожают в первую очередь сделкам с вооружениями.

"Индонезийцы очень хотят купить наши истребители, их очень привлекает и качество этого товара, и цена этого товара, и уникальная, не доступная ни для Франции, ни для Израиля, ни для США возможность рассчитываться товарами", — отметил Рогожин.

Он отметил, что в Индонезии расплачиваются "товарами стратегического цикла" — натуральный каучук, кофе, пальмовое масло. Эксперт пояснил, что каучук, к примеру, используется в качестве одного из компонентов ракетного топлива.

"Товары прекрасные. Всех все устраивает, но вмешиваются США, оказывают беспрецедентное давление на Индонезию", — отметил эксперт.

Контракт на поставку в Индонезию 11 истребителей Су-35 на 1,1 миллиарда долларов был подписан в 2018 году. Ранее представитель военно-воздушных сил Индонезии Новьян Самьога сообщил изданию Jane's, что в случае введения со стороны США санкций за покупку военной техники из России Индонезия может разорвать уже подписанное соглашение. Посол Индонезии в РФ, комментируя эту тему, сообщил, что сделка по российским истребителям по-прежнему в силе.