В Азербайджане до смерти забили "одержимого" во время сеанса экзорцизма

БАКУ, 12 ноя – РИА Новости. В Азербайджане в ходе расследования жестокого убийства в городе Шабране полицейские задержали пятерых человек, в том числе муллу, сообщает Sputnik Азербайджан.

Жертвой преступления стал душевнобольной житель Баку 1993 года рождения. В ночь с девятого на десятое ноября молодого человека забили до смерти в съемной квартире.

На допросе задержанные рассказали, что намереваясь излечить сына от припадков буйства, его отец обратился за помощью к мулле. Тот принялся читать над молодым человеком Коран. Однако это не помогло.

Тогда мужчина нашел другого муллу, заплатил ему 400 манатов (около 235 долларов) и заявил, что ждет более эффективного метода изгнания нечисти, например, побивания палками.

"Одержимого" привезли на съемную квартиру и позвали на помощь соседей, чтобы те держали его за руки и за ноги, пока мулла будет изгонять дьявола.

Вооружившись прутьями из гранатового дерева, священнослужитель приступил к делу. Отец несчастного требовал от муллы бить сильнее, чтобы навсегда изгнать нечисть из сына.

Молодой человек брыкался, кричал, но никто из присутствующих не сжалился и не остановил процесс. В течение двух часов душевнобольной подвергался побоям и скончался от болевого шока.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

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