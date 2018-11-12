Эксперт прокомментировал обострение ситуации вокруг сектора Газа

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Эскалация ситуации вокруг сектора Газа не приведет к полномасштабному военному конфликту между палестинцами и израильтянами, полноценной войны между двумя сторонами не может быть в принципе в силу разных потенциалов двух сторон, заявил РИА Новости доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко.

Ситуация резко обострилась в воскресенье, погибли по меньшей мере семь палестинцев и один израильский офицер, еще один израильтянин получил ранение. В понедельник вечером из Газы были выпущены около 80 ракет по территории Израиля, одна попала в автобус, один израильтянин был тяжело ранен, Израиль начал ответные удары.

"К сожалению, то, что сейчас происходит – это вещь весьма рутинная, как бы это цинично не звучало по отношению к гибели людей. Но это то, что сопровождает палестино-израильские сюжеты на протяжении уже очень долгого времени. Проблема в том, что они все время будут возникать, пока палестино-израильский конфликт не будет регулирован полностью, а урегулирован полностью он быть не может, в силу того, что он упирается в противоречия, ряд из которых носит не политический, а уже ментальный характер. Потому что большинство проблем этого урегулирования носят характер ментальный, особенно это касается вопроса Иерусалима", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Конфликт в текущем его состоянии неразрешим, считает Демиденко, поэтому неминуемы новые столкновения и стычки.

"О масштабном вооруженном конфликте между Палестиной и Израилем тут речи в принципе не идет в силу разных военных и экономических потенциалов. Не может быть полноценной войны между Израилем и Палестиной, это будет просто вторжение Израиля и уничтожение всех и вся. Им (палестинцам. – Прим. ред.) просто нечем крыть", — подчеркнул политолог.