В результате израильских ударов по сектору Газа погибли два палестинца

ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Двое палестинцев погибли, попав под удар израильской авиации в секторе Газа, сообщил официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

ВВС бомбят цели по всему анклаву, отвечая на десятки ракет, выпущенных местными боевиками, которые называют обстрелы местью за семерых соратников, убитых минувшей ночью в ходе операции израильского спецназа.

"Двое гражданских лиц погибли, трое получили ранения в результате израильского ракетного удара в районе города Бейт-Лахии в северной части сектора Газа", — сказал аль-Кидра.

С израильской стороны, по данным службы скорой помощи, есть несколько раненых. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии после попадания ракеты или мины в автобус. Есть пострадавшие также в южном городе Сдероте, где снаряд попал в здание, передает местная полиция.