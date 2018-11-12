Россия призвала США пересмотреть свою позицию по афганскому урегулированию

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. США могли бы пересмотреть свои подходы к межафганскому урегулированию и отказаться от принуждения талибов к миру силой, возможная готовность Вашингтона к переговорам стала бы толчком для достижения прогресса, считает спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Они могли бы сделать многое для начала настоящего диалога, значимого мирного диалога. Но для этого они должны сами начать участвовать в таком разговоре. Но они пока этого не делали. Мы готовы помочь, но для этого мы должны убедиться, что наши американские коллеги готовы делать что-то на практическом уровне", — сказал Кабулов в интервью RT.
"Но сейчас пришло время пересмотреть ее и быть практичнее. Почему не попробовать перейти к переговорам? Никто не ожидает, что это (изменение позиции США — ред.) произойдет завтра. Потребуется время, но если это случится, это послужит триггером для прогресса в установлении мира в Афганистане", — констатировал дипломат.