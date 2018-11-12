Россия призвала США пересмотреть свою позицию по афганскому урегулированию

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. США могли бы пересмотреть свои подходы к межафганскому урегулированию и отказаться от принуждения талибов к миру силой, возможная готовность Вашингтона к переговорам стала бы толчком для достижения прогресса, считает спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Он отметил, что США являются ведущей внерегиональной силой в вопросе афганского урегулирования.

"Они могли бы сделать многое для начала настоящего диалога, значимого мирного диалога. Но для этого они должны сами начать участвовать в таком разговоре. Но они пока этого не делали. Мы готовы помочь, но для этого мы должны убедиться, что наши американские коллеги готовы делать что-то на практическом уровне", — сказал Кабулов в интервью RT.

По его словам пока "их стратегия принуждения талибов к миру силой терпела поражение".

"Но сейчас пришло время пересмотреть ее и быть практичнее. Почему не попробовать перейти к переговорам? Никто не ожидает, что это (изменение позиции США — ред.) произойдет завтра. Потребуется время, но если это случится, это послужит триггером для прогресса в установлении мира в Афганистане", — констатировал дипломат.