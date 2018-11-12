Палестинские ракеты упали в городах на юге Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Палестинские ракеты упали в южных израильских городах Сдерот и Офаким, сирены, оповещающие о возможных обстрелах из сектора Газа, сработали в районе Мертвого моря, сообщают военные и полицейские Израиля. Официальной информации о наличии пострадавших пока не поступало.

"Ракеты разорвались в Сдероте и Офакиме. Подразделения полиции патрулирую города на юге страны", — сообщил официальный представитель правоохранительных органов Мики Розенфельд.

Всего в обоих городах живут свыше 50 тысяч израильтян. Местное телевидение показывает кадры дома, загоревшегося, по его данным, в Сдероте от попадания ракеты — одной из более чем 80, выпущенных за вечер из сектора Газа. Один из снарядов повредил пассажирский автобус, где, по данным СМИ, был ранен один израильтянин.

Сирены воздушной тревоги впервые за последние годы сработали в районе Мертвого моря — популярного места отдыха израильтян и туристов со всего мира, сообщила армейская пресс-служба. Подтверждения обстрела этой части Израиля пока не поступало.