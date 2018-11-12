США пообещали России больше санкций

ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. США пообещали России санкции до тех пор, пока Крым и контроль над восточными территориями Украины не будут возвращены Киеву. Соответствующее заявление сделали в Госдепартаменте.

"Соединенные Штаты присоединяются к Европе и другим партнерам в осуждении фиктивных "выборов", прошедших 11 ноября, на контролируемой Россией Восточной Украине", — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что эти выборы противоречат минским соглашениям, а США продолжат вводить санкции против Москвы до тех пор, пока она не выполнит пункты этих соглашений. В Кремле с пониманием отнеслись к выборам в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, регионы отторгнуты и брошены Украиной.

По данным ЦИК, победу в ДНР одержал врио главы республики Денис Пушилин и его движение "Донецкая республика". Главой ЛНР стал Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение "Мир Луганщине". Киев заявил, что не признает выборы, а в Евросоюзе и США голосование назвали нелегитимным. При этом, как подчеркнул Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.