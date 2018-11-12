Британский МИД назвал выборы в ДНР и ЛНР незаконными

ЛОНДОН, 12 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания осуждает проведение выборов в Донбассе, они незаконны и противоречат минским соглашениям, заявил официальный представитель МИД Соединенного Королевства.

Выборы в ДНР прошли 11 ноября. По предварительным данным ЦИК, на выборах с 60,85% голосов побеждает врио главы ДНР Денис Пушилин. Возглавляемое им общественное движение "Донецкая республика" получило 72,5% голосов избирателей. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

"Великобритания осуждает так называемые выборы, которые 11 ноября провели поддерживаемые Россией сепаратисты в Донбассе. Они незаконны и нарушают минские соглашения. Они подрывают усилия по мирному урегулированию в регионе и противоречат украинскому законодательству", — говорится в полученном РИА Новости заявлении представителя МИД.

Британское внешнеполитическое ведомство вновь обвинило Россию в нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в поставках вооружений в Донбасс.

"Мы призываем Россию в полной мере выполнять взятые согласно минским соглашениям обязательства, прекратить финансирование и военную поддержку сепаратистов, а также вывести войска и вооружения с украинской территории. Великобритания подтверждает приверженность дипломатическому разрешению конфликта на востоке Украины", — говорится в заявлении.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии российских военных в Донбассе бездоказательны — никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.