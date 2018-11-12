ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Израильская авиация наносит удары по сектору Газа в ответ на массированный ракетный обстрел со стороны палестинских боевиков, сообщила армейская пресс-служба.
Израильские военные засекли пуски примерно 80 ракет и перехватили часть из них.
"В ответ на массированный ракетный огонь из сектора Газа… израильская авиация начала ответные действия", — сообщил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус. Ответственность за обстрелы израильтяне возложили на правящее в анклаве движение ХАМАС и наносят удары с воздуха по объектам его боевого крыла.
Военные говорят, что удары с воздуха наносятся по "террористическим целям" на всей территории сектора Газа.
Ранее армия сообщила об автобусе, попавшем под обстрел с палестинской стороны. По данным местных СМИ, в результате инцидента тяжелое ранение получил израильтянин.
Палестино-израильский конфликт
Власти Израиля говорят о необходимости нанесения "жестких ударов" по правящему в секторе Газа движению ХАМАС, чтобы добиться от него прекращения агрессивных действий, включая еженедельные беспорядки на границе.
Ситуация вновь обострилась накануне, из-за чего премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сократил свое участие в мероприятиях во Франции в честь столетия окончания Первой мировой войны и решил вернуться на родину. Инцидент ставит под угрозу усилия международного сообщества по стабилизации ситуации в секторе Газа.