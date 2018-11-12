ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Израильская авиация наносит удары по сектору Газа в ответ на массированный ракетный обстрел со стороны палестинских боевиков, сообщила армейская пресс-служба.

Сирены тревоги последние полчаса звучат от приграничных кибуцев и 25-тысячного израильского города Сдерота до окрестностей Хеврона в южной части Западного берега реки Иордан.

Израильские военные засекли пуски примерно 80 ракет и перехватили часть из них.

"В ответ на массированный ракетный огонь из сектора Газа… израильская авиация начала ответные действия", — сообщил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус. Ответственность за обстрелы израильтяне возложили на правящее в анклаве движение ХАМАС и наносят удары с воздуха по объектам его боевого крыла.

Военные говорят, что удары с воздуха наносятся по "террористическим целям" на всей территории сектора Газа.

Ранее армия сообщила об автобусе, попавшем под обстрел с палестинской стороны. По данным местных СМИ, в результате инцидента тяжелое ранение получил израильтянин.

Палестино-израильский конфликт

С конца марта в секторе Газа продолжаются протестные акции — "Великий марш возвращения". Они регулярно перерастают в кровопролитные стычки с израильскими военными. С конца мая палестинские боевики и израильская армия уже четырежды обменивались ракетными обстрелами и авиаударами, но всякий раз эскалацию удавалось погасить Египту и ООН, которые разрабатывают проект долгосрочного урегулирования конфликта.

Власти Израиля говорят о необходимости нанесения "жестких ударов" по правящему в секторе Газа движению ХАМАС, чтобы добиться от него прекращения агрессивных действий, включая еженедельные беспорядки на границе.

Ситуация вновь обострилась накануне, из-за чего премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сократил свое участие в мероприятиях во Франции в честь столетия окончания Первой мировой войны и решил вернуться на родину. Инцидент ставит под угрозу усилия международного сообщества по стабилизации ситуации в секторе Газа.