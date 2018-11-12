Китайский истребитель пятого поколения J-20 показали на видео

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Полет китайских истребителей пятого поколения J-20 сняли на видео. Ролик опубликовал телеканал RT.

Самолеты показали публике в конце международного авиакосмического салона Airshow China в городе Чжухай. Истребители маневрировали на высоте около 50 метров над землей с открытыми люками отсеков вооружения.

Истребитель "Цзянь-20" (J-20) поступил на вооружение ВВС Китая в феврале. Разработкой самолета занимается корпорация Chengdu Aircraft Industry Corporation. Первый полет он совершил в начале 2011 года.

Помимо этого самолета, Китай разрабатывает еще один истребитель пятого поколения — "Цзянь-31" (J-31), причем летать он будет на российском авиадвигателе РД-93. Он впервые поднялся в воздух 31 октября 2012 года.