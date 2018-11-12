Президент Косово рассказал о разговоре с Путиным в Париже

Президент РФ Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018

БЕЛГРАД, 12 ноя – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи сообщил о разговоре с президентом России Владимиром Путиным в Париже, где они обсудили возможное достижение мирного соглашения между Белградом и Приштиной.

Путин и Тачи находились 11 ноября в столице Франции для участия в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. В подтверждение своих слов о встрече с Путиным Тачи выложил на своих страницах в социальных сетях фото с российским лидером.

"В Париже я встретился с президентом Путиным, обратив внимание на диалог о нормализации отношений Косово и Сербии для всеобъемлющего обязующего соглашения", — написал Тачи в Twitter.

По сообщению косовского лидера, Путин сказал, что если Косово и Сербия достигнут мирного соглашения, "Россия его поддержит".

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

In #Paris, I met President @PutinRF_Eng, focusing on dialogue for the normalization of relations btwn Kosovo & Serbia for comprehensive, binding agreement. On this topic, President Putin was clear: "If you (#Kosovo & #Serbia) achieve a peaceful agreement, Russia will support it”. pic.twitter.com/TAXILAXutD — Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) 12 ноября 2018 г.

​