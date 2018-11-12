Трамп заявил, что победа на выборах во Флориде принадлежит республиканцам

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что победа на выборах в штате Флорида за место в сенате США и пост губернатора принадлежит республиканцам, а также раскритиковал инициативу властей штата произвести пересчет голосов.

"(Победа) на выборах во Флориде должна быть признана за Риком Скотом и Роном Десантисом, учитывая огромное число откуда-то взявшихся избирательных бюллетеней и многих новых бюллетеней, которые пропали или подделаны", — написал в Twitter глава государства.

По словам Трампа, "честный пересчет голосов больше невозможен" из-за многочисленных нарушений.

Республиканец Рик Скотт опережает действующего сенатора-демократа Билла Нельсона с 50,1% голосов против 49,9% на выборах в сенат от штата Флорида. Власти штата распорядились провести пересчет голосов на выборах, поскольку законы Флориды требуют пересчета в случае, если кандидатов разделяет менее 0,5% поданных голосов. Аналогичным образом будут пересчитаны и результаты выборов губернатора, где сохраняется незначительный разрыв в пользу республиканского кандидата Рона Десантиса.