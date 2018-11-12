Омбудсмен ДНР обратилась в ООН и ОБСЕ после применения Киевом ударных БПЛА

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова обратилась в ООН, ОБСЕ и Международный комитет Красного креста по факту применения украинскими силовиками ударных беспилотников по мирным объектам в Донбассе.

Морозова пояснила журналистам, что седьмого ноября украинские силовики нанесли удар при помощи беспилотного летательного аппарата по жилым домам в поселке Старомихайловка на окраине Донецка. За последнее время это не первый случай целенаправленного применения беспилотной авиации против населения Донбасса.

"Указанные действия украинских силовых структур являются вопиющим и недопустимым нарушением прав человека. Поэтому мною были направлены соответствующие обращения в адрес Мониторинговой миссии ООН по правам человека, Международного комитета Красного Креста и Наблюдательной миссии ОБСЕ о недопустимости нарушения требований международного гуманитарного права, которые квалифицируются как применение запрещенных средств и методов ведения войны", — сказала Морозова журналистам.

Омбудсмен выразила надежду на то, что внимание общественности и позиция по вопросу "недопустимости совершения военных преступлений на территории Донбасса будет способствовать деэскалации ситуации".