Адвокат рассказал, кто угрожал кандидату в президенты Грузии Зурабишвили

ТБИЛИСИ, 12 ноя — РИА Новости. Угрозы в адрес кандидата в президенты Саломе Зурабишвили поступали от бывшего грузинского военнослужащего, принимающего участие в конфликте на востоке Украины, заявил адвокат Дмитрий Габуния.

Ранее в понедельник Зурабишвили заявила, что она и ее дети получили от сторонников оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является бывший президент Михаил Саакашвили, голосовые и текстовые сообщения с угрозами убийством.

"Это вопрос престижа страны, чтобы тот, кто угрожал кандидату в президенты, был выявлен и строго наказан. Речь идет об одном человеке, однако он является членом военного подразделения. Он воевал и воюет за границей, на Украине, он бывший служащий грузинских вооруженных сил", — заявил адвокат журналистам.

По его словам, у штаба кандидата в президенты есть письменные и аудио доказательства, которые подтверждают факт угроз. "Призываю оппонентов прекратить спекуляции и дать возможность правоохранительным органам расследовать конкретный факт… Я видел эти скриншоты и ознакомился с аудиозаписью, в них указывается имя Михаила Саакашвили. Это не "фейк аккаунт", это конкретный человек, МВД уже идентифицировало его личность", — добавил Габуния.

За должность президента Грузии 28 октября боролись 25 кандидатов. Согласно результатам обработки 100% бюллетеней, Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта", набирает 38,64% голосов, ее главный соперник от оппозиции Григол Вашадзе — 37,74%. Второй тур выборов должен пройти до 2 декабря.